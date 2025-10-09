Коробковський НПЗ є одним з найбільших ГПЗ у Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Які цілі вразили Сили оборони у Волгоградській області Росії?
Сили оборони України атакували Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.
Коробковський газопереробний завод у Котово – один з найбільших заводів первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії. Цого проєктна потужність складає 450 мільйонів метрів кубічних природного і попутного газу на рік та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.
ЛВДС "Єфімовка" – станція, що обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону. Її пропускна здатність сягає 50 мільйонів тонн на рік.
На території підприємств фіксували вибухи та пожежі. Наслідки уточнюються.
Що відомо про вибухи у Волгоградській області цієї ночі?
Після атаки БпЛА сталася пожежа на Коробковському ГПЗ. Місцева влада заявляла про атаку, пошкодження будівлі котельні та займання на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.
Згодом з'явилися супутникові знімки NASA firms, які підтвердили пожежу на Коробківському ГПЗ в Котово.
Горіла також лінійна виробничо-диспетчерська станція "Єфимівка" за 8 кілометрів від Котово. Вона входить до складу Волгоградського районного нафтопровідного управління акціонерного товариства "Транснефть-Приволга".