Коробковский НПЗ является одним из крупнейших ГПЗ в России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие цели поразили Силы обороны в Волгоградской области России?

Силы обороны Украины атаковали Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России.

Коробковский газоперерабатывающий завод в Котово – один из крупнейших заводов первичной переработки природного газа и попутного нефтяного газа на юге России. Его проектная мощность составляет 450 миллионов метров кубических природного и попутного газа в год и 186 тысяч тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС "Ефимовка" – станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона. Ее пропускная способность достигает 50 миллионов тонн в год.

На территории предприятий фиксировали взрывы и пожары. Последствия уточняются.

Что известно о взрывах в Волгоградской области этой ночью?