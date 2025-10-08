Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Смотрите также Сирены от Ростова до Воронежа с Липецком: дроны поздравили Путина с днем рождения

Что известно о пожаре на заводе в Новосибирске?

В Новосибирске 8 октября вспыхнул мощный пожар на предприятии "Завод припоев". Он специализировался на производстве электроники и микросхем, а также на ремонте и сборке электротехнических устройств.

Пожар на заводе в Новосибирске: смотрите видео

По данным СМИ, завод был задействован в сфере пайки элементов вооружения, связи и радиоэлектроники для нужд оборонно-промышленного комплекса России.

Столб дыма во время возгорания: смотрите видео

Пожар быстро охватил помещение, после чего здание обрушилось. РосСМИ сообщают о масштабных разрушениях, однако причина возгорания пока не известна.

Что осталось от завода / Фото Exilenova+

Последствия мощного пожара в Новосибирске: смотрите видео

Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание, однако здание сгорело дотла.

В России полностью сгорел завод: смотрите видео

Недавние пожары в России: что известно?