Что известно о пожаре на заводе в Новосибирске?
В Новосибирске 8 октября вспыхнул мощный пожар на предприятии "Завод припоев". Он специализировался на производстве электроники и микросхем, а также на ремонте и сборке электротехнических устройств.
По данным СМИ, завод был задействован в сфере пайки элементов вооружения, связи и радиоэлектроники для нужд оборонно-промышленного комплекса России.
Пожар быстро охватил помещение, после чего здание обрушилось. РосСМИ сообщают о масштабных разрушениях, однако причина возгорания пока не известна.
Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание, однако здание сгорело дотла.
Недавние пожары в России: что известно?
В Екатеринбурге 7 октября вспыхнул Уральский турбинный завод. Причины возгорания сейчас устанавливают. По данным россиян, огонь охватил промышленную зону, где размещено более сотни предприятий.
В Феодосии на днях беспилотники ударили по одной из крупнейших нефтебаз в Крыму. Там загорелись резервуары с горючим.
Ночью 6 октября неизвестные дроны атаковали несколько регионов России. Пожар возник на заводе имени Свердлова в Дзержинске, где изготавливают взрывчатые вещества.