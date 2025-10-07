Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.
Смотрите также Украина продолжает дальнобойные удары по России и Крыму: в ISW объяснили, как это повлияет на Москву
Что известно о пожаре в Екатеринбурге?
Во вторник, 7 октября, в сети начали публиковать кадры огромного пожара в российском Екатеринбурге. Вероятно, загорелась кровля турбинного завода в микрорайоне Эльмаш. Возгорание распространилось на площадь около тысячи километров.
К тушению огня присоединились 30 спасателей с 12-ю единицами техники.
Горит территория возле Уральского турбинного завода: смотрите видео
Россияне не называют причины пожара, но заявляют, что на самом деле горит не турбинный завод. Пресс-служба предприятия якобы прокомментировала, что инцидент произошел на мебельном предприятии, которое не связано с заводом.
Утверждается, что на той территории, где горит здание, работает более 100 компаний. Зато цеха УТЗ работают без сбоев.
Вечером в одном из районов Екатеринбурга был масштабный пожар: видео
Стоит отметить! Уральский турбинный завод изготавливает продукцию для гражданской энергетики (это турбины для ТЭЦ, ГЭС и заводские установки), а также для оборонно-промышленного комплекса России. То, что изготавливает завод, применяется для питания производства военного оборудования и энергосистем предприятий, где изготавливают оружие.
Атаки по территории России останавливают работу НПЗ: последние новости
В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, уже вторые сутки пылает нефтеналивной терминал. Площадь возгорания растет, дым распространяется в соседние населенные пункты. Оккупационные власти тем временем совсем не комментируют инцидент. Вероятно, объект попал под удар украинских дронов.
В Нижегородской области дроны атаковали завод компании "Лукойл", что привело к масштабному пожару в ночь на 5 октября. Этот НПЗ является одним из крупнейших в России, ежегодно перерабатывающий до 17 миллионов тонн нефти.
4 октября Украина атаковала НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Установка первичной переработки нефти пока не работает, а ее восстановление может занять месяц. Из-за обстрела произошло незначительное сокращение производства нефтепродуктов.