Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщество "Крымский ветер".

Как далеко распространяется пожар в Феодосии после атаки дронов?

Согласно спутниковым данным, огонь на нефтебазе в Феодосии перекинулся на другие резервуары. В северо-западной части пожар продолжается несколько дней, тогда как в северной части объекта возгорание началось во вторник, 7 октября. Там сейчас фиксируется самый большой очаг пожара.

Дым от пожара видно на расстоянии 12 километров от базы. Ветер в Феодосии постоянно меняется, распространив дым на запад. А еще утром дым опускался к земле на Керченском полуострове, расположенном в 45 километрах от эпицентра пожара. Вследствие этого люди испытывали проблемы с дыханием.

Нефтеналивной терминал в Феодосии – крупнейший в Крыму, выпускает ежегодно 12 миллионов тонн нефтепродуктов и одновременно может хранить 250 тысяч тонн продукции. Оккупационные власти и непосредственно глава полуострова Сергей Аксенов до сих пор никак не прокомментировали атаку на объект.

В Крыму до сих пор пылает нефтеналивной терминал в Феодосии: смотрите видео

Напомним, 6 октября ночью российская ПВО пыталась сбить воздушные цели над Феодосией. Сразу после этого в районе нефтебазы поднялся столб огня. Пожар был виден за 30 километров, в частности в поселке Приветное в Кировском районе Крыма.

Почему Украина во второй раз атаковала нефтебазу в Феодосии?

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в эфире 24 Канала, что россияне врут, когда заявляют о непричастности базы к российской армии. На самом деле Украина бьет по целям, которые необходимы для работы оккупантов. Так 7 октября 2024 года Силы обороны нанесли мощный удар, после которого на нефтебазе в Феодосии работали только 22 нефтяных резервуаров, а 12 – были уничтожены.

