Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что говорится о крупнейшей нефтяной перевалке. То есть это место, где накапливают, хранят и распределяют нефтепродукты.
Какие последствия поражения?
Нефтяная база в Феодосии – это действительно грандиозное сооружение. В Крыму подобного больше нет. Россияне пытаются скрыть насколько серьезными были попадания.
Абсолютная ложь то, что рассказывают россияне. Они говорят, что оттуда якобы не питается их войско. Я напомню, что в октябре 2024 года Украина нанесла мощный удар, в результате которого удалось уничтожить треть возможностей России,
– отметил Сергей Кузан.
Тогда осталось работать только 22 нефтяных резервуаров, 12 были уничтожены. Теперь Силы обороны нанесли дополнительный комбинированный удар, но стоит дождаться спутниковых снимков, чтобы оценить масштабы разрушений.
В общем стратегия Украины понятна. Мы бьем по таким объектам и ждем пока россияне начнут их ремонтировать, стягивать ресурсы, накапливать нефтепродукты, а тогда наносим очередной удар.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Бойцы ГУР совершили рейд на аэродром "Кача" на оккупированном полуострове. Им удалось уничтожить 2 противолодочных самолеты-амфибии Бе-12. Впоследствии стало известно о ликвидации ряда других целей. В частности двух транспортных самолетов Ан-26. Они были заправлены, поскольку вспыхнули после удара.
- В начале октября дроны поразили нефтебазу в Феодосии. На территории терминала возник масштабный пожар. Каждый час этот объект перекачивал 1,5 тонн нефти. Объемы резервуара составляли около 250 тысяч кубометров.
- Взрывы раздавались и в Севастополе. Вероятно, беспилотники атаковали подстанцию в Бахчисарайском районе. Она важна для логистики оккупантов, ведь обеспечивает движение поездов и грузов.