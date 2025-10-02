Об этом пишут в местных телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

Какова ситуация с безопасностью в Крыму?

В районе Казачьей бухты Севастополя очевидцы сообщили о двух мощных взрывах. К тому же взрывная волна прокатилась по нескольким улицам города.

Эхо слышали на Южном побережье Крыма и дальше на восток, в частности в Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи и вблизи Крымского моста.

Ранее в регионе сообщалось о по меньшей мере одной группе беспилотников, которые пытались обойти Севастополь в акватории Черного моря на значительном расстоянии от берега.

Также сообщается, что один БпЛА был сбит над морем неподалеку Казачьей бухты. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не получили повреждений.

В то же время так называемый губернатор Севастополя отметил, что в регионе россияне отбиваются от атаки дронов ВСУ.

Зато вражеское Минобороны отчиталось о сбитии 11 украинских беспилотников.

Что известно об ударах по оккупированному Крыму?