Об этом пишут в местных телеграмм-каналах, передает 24 Канал.
Смотрите также Такого не было с начала войны: стало известно, что хотят создать россияне в порту Мариуполя
Какова ситуация с безопасностью в Крыму?
В районе Казачьей бухты Севастополя очевидцы сообщили о двух мощных взрывах. К тому же взрывная волна прокатилась по нескольким улицам города.
Эхо слышали на Южном побережье Крыма и дальше на восток, в частности в Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи и вблизи Крымского моста.
Ранее в регионе сообщалось о по меньшей мере одной группе беспилотников, которые пытались обойти Севастополь в акватории Черного моря на значительном расстоянии от берега.
Также сообщается, что один БпЛА был сбит над морем неподалеку Казачьей бухты. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не получили повреждений.
В то же время так называемый губернатор Севастополя отметил, что в регионе россияне отбиваются от атаки дронов ВСУ.
Зато вражеское Минобороны отчиталось о сбитии 11 украинских беспилотников.
Что известно об ударах по оккупированному Крыму?
- В понедельник, 29 сентября, российские телеграмм-каналы заявили об ударе дрона по нефтебазе в Феодосии.
- Накануне, 25 сентября вечером, во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Свидетели сообщали о пролете беспилотника и активной работе истребителей в небе.
- Украинские Силы обороны продолжают наносить удары по оккупированному полуострову, уничтожая российские самолеты, радиолокационные станции и корабли.
- Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что цель таких атак – ликвидация старой, но до сих пор боеспособной техники, которая представляет угрозу украинским морским дронам и другим средствам.