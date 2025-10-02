Про таке пишуть в місцевих телеграм-каналах, передає 24 Канал.
Яка ситуація з безпекою в Криму?
У районі Козачої бухти Севастополя очевидці повідомили про два потужні вибухи. До того ж вибухова хвиля прокотилася кількома вулицями міста.
Відлуння чули на Південному узбережжі Криму та далі на схід, зокрема в Ялті, Алушті, Судаку, Феодосії, Керчі та поблизу Кримського мосту.
Раніше в регіоні повідомлялося про щонайменше одну групу безпілотників, які намагалися обійти Севастополь у акваторії Чорного моря на значній відстані від берега.
Також повідомляється, що один БпЛА було збито над морем неподалік Козачої бухти. За інформацією рятувальної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не зазнали пошкоджень.
Водночас так званий губернатор Севастополя зазначив, що в регіоні росіяни відбиваються від атаки дронів ЗСУ.
Натомість вороже Міноборони відзвітувало про збиття 11 українських безпілотників.
Що відомо про удари по окупованому Криму?
- У понеділок, 29 вересня, російські телеграм-канали заявили про удар дрона по нафтобазі у Феодосії.
- Напередодні, 25 вересня ввечері, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Свідки повідомляли про проліт безпілотника та активну роботу винищувачів у небі.
- Українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по окупованому півострову, знищуючи російські літаки, радіолокаційні станції та кораблі.
- Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що мета таких атак – ліквідація старої, але досі боєздатної техніки, яка становить загрозу українським морським дронам та іншим засобам.