Про таке пишуть в місцевих телеграм-каналах, передає 24 Канал.

Яка ситуація з безпекою в Криму?

У районі Козачої бухти Севастополя очевидці повідомили про два потужні вибухи. До того ж вибухова хвиля прокотилася кількома вулицями міста.

Відлуння чули на Південному узбережжі Криму та далі на схід, зокрема в Ялті, Алушті, Судаку, Феодосії, Керчі та поблизу Кримського мосту.

Раніше в регіоні повідомлялося про щонайменше одну групу безпілотників, які намагалися обійти Севастополь у акваторії Чорного моря на значній відстані від берега.

Також повідомляється, що один БпЛА було збито над морем неподалік Козачої бухти. За інформацією рятувальної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не зазнали пошкоджень.

Водночас так званий губернатор Севастополя зазначив, що в регіоні росіяни відбиваються від атаки дронів ЗСУ.

Натомість вороже Міноборони відзвітувало про збиття 11 українських безпілотників.

Що відомо про удари по окупованому Криму?