Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону пояснив вибір цілей на півострові, передає 24 Канал.

Як Україна обирає цілі для ударів по Криму?

Плетенчук пояснив, що під прицілом Сил оборони перебувають російські плавзасоби, які виявляють українські морські дрони, а також радіолокаційні станції, які бачать українські повітряні цілі.

Він зауважив, що багато знищених російських цілей були застарілими, але продовжували виконувати свою роботу.

Це "аналоговнєт" летюче одоробло, але воно функціональне. Так, вони дуже старі. Більше того, Бе-12 (літаки-амфібії – 24 Канал) росіяни вже збиралися списувати. Проте розпочалася війна, яка внесла корективи. І це, до речі, стосується декількох одиниць корабельно-катерного складу, які вже почали списувати, але повернули в стрій,

– розповів речник ВМС.

Літаки-амфібії, Ан-26, гелікоптери та інша авіатехніка є одним із головних ворогів українських морських дронів.

"Всю цю авіаційну техніку поєднує тихоходність і відповідно можливість викриття надводної обстановки й виявлення українських морських дронів. Тому цілком закономірно, що ця техніка однією з перших має потрапити під удар, і це й відбулося", – розповів Плетенчук.

А втрата коштовних радіолокаційних станцій у Криму не дозволяють окупантам відбивати українські повітряні атаки.

Для того, щоб працювати на території ворога або на окупованій ворогом території треба насамперед позбавити його можливості відбивати ваші повітряні атаки. Тобто позбавити можливості бачити цілі. Бо знищувати пускові ви будете довго і їх багато. А ось різні радіолокаційні оглядові більш коштовні, складні, як і екіпажі, які на них працюють. Відповідно ці цілі в більшому пріоритеті,

– наголосив Плетенчук.

