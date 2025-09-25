Про це в етері 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що російська авіація поки що має можливість впливати на ситуацію у морі поблизу Кримського півострова.

Чого добиваються Сили оборони?

Ексспівробітник СБУ припустив, які дві великі цілі мають українські військові:

поставити на коліна російські можливості відвантажувати нафту з порту Новоросійськ. Тобто чим більше наших катерів там буде, тим менше нафти відвантажуватиметься;

зачинити в портах Новоросійська та Абхазії Чорноморський флот Росії. Звісно, завдання максимум знищити його, але завдання мінімум – заблокувати флот у цих портах, бо там є певна кількість носіїв ракет "Калібр".

Сили оборони, ймовірно, намагаються пробити шлях українським катерам вглиб території Росії ближче до Новоросійська, ліквідовуючи всю авіацію, яка може своєю чергою знищувати українські катери.

Російські військкори кажуть, що літаки амфібії, які вдалося знищити, були останніми зразками на планеті. Крім того, всього було близько 10 – 12 пілотів, які могли керувати цими літаками. Амфібії могли супроводжувати наші катери, атакувати їх та знищувати,

– додав Ступак.

Також цими днями були опубліковані відео, як український катер заходить в бухту, де розташований наливний термінал Каспійський транспортний консорціум, де відвантажується російська нафта й нафта з Казахстану, й влучають по ньому.

