Об этом в эфире 24 Канала сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что российская авиация пока имеет возможность влиять на ситуацию в море вблизи Крымского полуострова.
Интересно 2025 год стал переломным: о чем свидетельствует увеличение дроновых атак по Крыму
Чего добиваются Силы обороны?
Экс-сотрудник СБУ предположил, какие две большие цели имеют украинские военные:
- поставить на колени российские возможности отгружать нефть из порта Новороссийск. То есть чем больше наших катеров там будет, тем меньше нефти будет отгружаться;
- закрыть в портах Новороссийска и Абхазии Черноморский флот России. Конечно, задача максимум уничтожить его, но задача минимум – заблокировать флот в этих портах, потому что там есть определенное количество носителей ракет "Калибр".
Силы обороны, вероятно, пытаются пробить путь украинским катерам вглубь территории России ближе к Новороссийску, ликвидируя всю авиацию, которая может в свою очередь уничтожать украинские катера.
Российские военные говорят, что самолеты амфибии, которые удалось уничтожить, были последними образцами на планете. Кроме того, всего было около 10 – 12 пилотов, которые могли управлять этими самолетами. Амфибии могли сопровождать наши катера, атаковать их и уничтожать,
– добавил Ступак.
Также на днях были опубликованы видео, как украинский катер заходит в бухту, где расположен наливной терминал Каспийский транспортный консорциум, где отгружается российская нефть и нефть из Казахстана, и попадают по нему.
Что известно об атаках по российской авиации в Крыму?
- 21 сентября бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" уничтожили в оккупированном Крыму два российских противолодочных самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка". Это стало первым случаем поражения таких самолетов в истории.
- Также во время налета "Примары" ударили по многоцелевому вертолету российской армии Ми-8.
- Воины из подразделения "Примары" уничтожили два вражеских Ан-26 и береговые радиолокационные станции на временно оккупированном полуострове Крым.