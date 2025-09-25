Об этом в эфире 24 Канала сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что российская авиация пока имеет возможность влиять на ситуацию в море вблизи Крымского полуострова.

Интересно 2025 год стал переломным: о чем свидетельствует увеличение дроновых атак по Крыму

Чего добиваются Силы обороны?

Экс-сотрудник СБУ предположил, какие две большие цели имеют украинские военные:

поставить на колени российские возможности отгружать нефть из порта Новороссийск. То есть чем больше наших катеров там будет, тем меньше нефти будет отгружаться;

закрыть в портах Новороссийска и Абхазии Черноморский флот России. Конечно, задача максимум уничтожить его, но задача минимум – заблокировать флот в этих портах, потому что там есть определенное количество носителей ракет "Калибр".

Силы обороны, вероятно, пытаются пробить путь украинским катерам вглубь территории России ближе к Новороссийску, ликвидируя всю авиацию, которая может в свою очередь уничтожать украинские катера.

Российские военные говорят, что самолеты амфибии, которые удалось уничтожить, были последними образцами на планете. Кроме того, всего было около 10 – 12 пилотов, которые могли управлять этими самолетами. Амфибии могли сопровождать наши катера, атаковать их и уничтожать,

– добавил Ступак.

Также на днях были опубликованы видео, как украинский катер заходит в бухту, где расположен наливной терминал Каспийский транспортный консорциум, где отгружается российская нефть и нефть из Казахстана, и попадают по нему.

Что известно об атаках по российской авиации в Крыму?