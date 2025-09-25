Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. К слову, в результате одной из недавних атак по Крыму россияне потеряли уникальное спутниковое оборудование.

Что дают Украине атаки по Крыму?

Силы обороны активизировали удары дронами по Крыму. Хотя по этому поводу было много критики, якобы это не имеет никакого смысла и никак не влияет на линию боевого соприкосновения.

Однако с накоплением средств поражения и развитием технологий, 2025 год стал переломным, начиная от уничтожения системы НПЗ на территории России, что привело к дефициту топлива для гражданских и для сельского хозяйства и завершая тем, что Украина может наносить филигранные удары по местам скопления верхушки российских оккупантов.

Все из-за того, что мы проредили ПВО. Здесь большую роль сыграли бойцы ГУР и СБУ. Украинские бойцы даже физически высаживались на полуострове для подрыва систем противовоздушной обороны и другой техники. Вся живая ПВО россиян теперь размещена в восточной части Крыма, исключительно для прикрытия Крымского моста. Западная, северная и южная часть менее защищены,

– сказал Жмайло.

Это также имеет большой психологический эффект. Теперь территория Крыма для оккупантов не является безопасной, потому что противодействовать атакам с воздуха россиянам ежедневно становится все труднее и труднее.

Что известно о последних атаках по Крыму?