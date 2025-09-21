Отмечается, что обстрел Крыма начался около 19:30. Говорят, что очень громкие взрывы прозвучали на южном берегу оккупированного полуострова. Как место, где мог произойти "хлопок" называют поселок Форос, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".

Смотрите также Логистика нарушена: "Атэш" взорвал вражеские железнодорожные пути к заводу по производству ракет

Что известно о взрывах в Крыму 21 сентября?

Как пишет канал, Z-блогеры сначала сообщили о сбитии беспилотников в Крыму, но потом посты быстро удалили.

По неподтвержденным данным, есть прилет по российскому правительственному объекту.

Россияне жалуются на прилеты в Форосе / Скриншот

Также россияне сообщают о пожаре на территории 5-звездочного пансионата "Форос Терлецкий". Он имеет собственный закрытый пляж и предоставляет услуги элитного отдыха.

Обратите внимание! Санаторий "Форос" в советский период и до 1990-х годов использовался как ведомственный объект, в частности для военнослужащих и партийной элиты.

Напомним, что "Форос" – это поселок городского типа, расположен на южном побережье Крымского полуострова, недалеко от Ялты.

Тем временем минобороны России рассказало, что в период с 16:00 по 20:00 над акваторией Черного моря были сбиты 16 дронов, а над Крымом – три.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что в результате атаки дронов повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По словам оккупанта, есть пострадавшие и погибшие.

Кроме того, из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло "возгорание сухой травы" в районе города Ялты.

Что известно о последних взрывах в Крыму?