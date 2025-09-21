Отмечается, что обстрел Крыма начался около 19:30. Говорят, что очень громкие взрывы прозвучали на южном берегу оккупированного полуострова. Как место, где мог произойти "хлопок" называют поселок Форос, передает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Крымский ветер".
Смотрите также Логистика нарушена: "Атэш" взорвал вражеские железнодорожные пути к заводу по производству ракет
Что известно о взрывах в Крыму 21 сентября?
Как пишет канал, Z-блогеры сначала сообщили о сбитии беспилотников в Крыму, но потом посты быстро удалили.
По неподтвержденным данным, есть прилет по российскому правительственному объекту.
Россияне жалуются на прилеты в Форосе / Скриншот
Также россияне сообщают о пожаре на территории 5-звездочного пансионата "Форос Терлецкий". Он имеет собственный закрытый пляж и предоставляет услуги элитного отдыха.
Обратите внимание! Санаторий "Форос" в советский период и до 1990-х годов использовался как ведомственный объект, в частности для военнослужащих и партийной элиты.
Напомним, что "Форос" – это поселок городского типа, расположен на южном побережье Крымского полуострова, недалеко от Ялты.
Тем временем минобороны России рассказало, что в период с 16:00 по 20:00 над акваторией Черного моря были сбиты 16 дронов, а над Крымом – три.
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что в результате атаки дронов повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке. По словам оккупанта, есть пострадавшие и погибшие.
Кроме того, из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло "возгорание сухой травы" в районе города Ялты.
Что известно о последних взрывах в Крыму?
- 19 сентября вечером в Крыму раздавались взрывы возле Евпатории, было зафиксировано движение беспилотников в направлении аэропорта "Симферополь".
Оккупанты сообщали о тревоге в нескольких районах, включая Саки, Новофедоровку, Феодосию и Керчь, где сработала ПВО.
- ВМС Украины успешно ударили по коммуникационному узлу Черноморского флота России на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе.
- Дроны ГУР атаковали аэродром возле Симферополя и бухту Севастополя. Поражены два вертолета Ми-8 и российский буксир.