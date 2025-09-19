Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Атеш".

Что известно об атаке дронов на Крым и взрыве возле Евпатории?

После 22:00 в телеграм-канале "Атеш" сообщили, что вблизи Евпатории прогремел сильный взрыв. До этого российские телеграм-каналы писали, что фиксировали движение неизвестных беспилотников в направлении города, а также села Уютное в Сакском районе полуострова.

Также оккупанты писали о тревоге в Саках, Новофедоровке, Николаевке и прилегающих территориях из-за БПЛА со стороны моря.

Под опасностью также находились Феодосия, Севастополь, Гвардейское, Симферопольский и Сакский районы, а также Николаевка и Новофедоровка. Сообщалось о движении группы дронов в направлении аэропорта "Симферополь".

Угроза также касалась Керчи и Крымского моста, куда беспилотники приближались с севера, и района Войково.