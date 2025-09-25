Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. До слова, внаслідок однієї з недавніх атак по Криму росіяни втратили унікальне супутникове обладнання.

Що дають Україні атаки по Криму?

Сили оборони активізували удари дронами по Криму. Хоча щодо цього було багато критики, нібито це немає ніякого сенсу і ніяк не впливає на лінію бойового зіткнення.

Проте із накопиченням засобів ураження та розвитком технологій, 2025 рік став переломним, починаючи від знищення системи НПЗ на території Росії, що призвело до дефіциту палива для цивільних і для сільського господарства й завершуючи тим, що Україна може завдавати філігранні удари по місцях скупчення верхівки російських окупантів.

Все через те, що ми прорідили ППО. Тут велику роль відіграли бійці ГУР та СБУ. Українські бійці навіть фізично висаджувалися на півострові для підриву систем протиповітряної оборони та іншої техніки. Вся жива ППО росіян тепер розміщена у східній частині Криму, виключно для прикриття Кримського мосту. Західна, північна і південна частина менш захищені,

– мовив Жмайло.

Це також має великий психологічний ефект. Тепер територія Криму для окупантів не є безпечною, тому що протидіяти атакам з повітрям росіянам щодня стає все важче і важче.

Що відомо про останні атаки по Криму?