Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту "Кримський вітер".

До теми Крим "палає" через атаки ЗСУ: експерти пояснили, що готує Україна на півострові

Як далеко шириться пожежа у Феодосії після атаки дронів?

Згідно із супутниковими даними, вогонь на нафтобазі у Феодосії перекинувся на інші резервуари. У північно-західній частині пожежа триває кілька днів, тоді як у північній частині об'єкта загоряння почалося у вівторок, 7 жовтня. Там наразі фіксується найбільший осередок пожежі.

Дим від пожежі видно на відстані 12 кілометрів від бази. Вітер у Феодосії постійно змінюється, поширивши дим на захід. А ще вранці дим опускався до землі на Керченському півострові, розташованому за 45 кілометрів від епіцентру пожежі. Внаслідок цього люди відчували проблеми з диханням.

Нафтоналивний термінал у Феодосії – найбільший у Криму, випускає щорічно 12 мільйонів тонн нафтопродуктів й одночасно може зберігати 250 тисяч тонн продукції.. Окупаційна влада та безпосередньо очільник півострова Сергій Аксьонов досі ніяк не прокоментували атаку на об'єкт.

У Криму досі палає нафтоналивний термінал у Феодосії: дивіться відео

Нагадаємо, 6 жовтня вночі російська ППО намагалася збити повітряні цілі над Феодосією. Одразу після цього в районі нафтобази піднявся стовп вогню. Пожежу було видно за 30 кілометрів, зокрема в селищі Привітне в Кіровському районі Криму.

Чому Україна вдруге атакувала нафтобазу у Феодосії?

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів в ефірі 24 Каналу, що росіяни брешуть, коли заявляють про непричетність бази до російської армії. Насправді Україна б'є по цілях, які необхідні для роботи окупантів. Так 7 жовтня 2024 року Сили оборони завдали потужного удару, після якого на нафтобазі у Феодосії працювали лише 22 нафтових резервуарів, а 12 – були знищені.

Вибухи в Криму: останні новини