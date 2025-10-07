Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Що відомо про пожежу в Єкатеринбурзі?
У вівторок, 7 жовтня, в мережі почали публікувати кадри величезної пожежі в російському Єкатеринбурзі. Ймовірно, загорілася покрівля турбінного заводу в мікрорайоні Ельмаш. Загоряння поширилося на площу близько тисячі кілометрів.
До гасіння вогню долучилися 30 рятувальників із 12-ма одиницями техніки.
Палає територія біля Уральського турбінного заводу: дивіться відео
Росіяни не називають причини пожежі, але заявляють, що насправді горить не турбінний завод. Пресслужба підприємства нібито прокоментувала, що інцидент стався на меблевому підприємстві, яке не пов'язане з заводом.
Стверджується, що на тій території, де горить будівля, працює понад 100 компаній. Натомість цехи УТЗ працюють без збоїв.
Увечері в одному з районів Єкатеринбурга була масштабна пожежа: відео
Варто зазначити! Уральський турбінний завод виготовляє продукцію для цивільної енергетики (це турбіни для ТЕЦ, ГЕС і заводські установки), а також для оборонно-промислового комплексу Росії. Те, що виготовляє завод, застосовується для живлення виробництва військового обладнання й енергосистем підприємств, де виготовляють зброю.
У Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, вже другу добу палає нафтоналивний термінал. Площа загоряння росте, дим поширюється в сусідні населені пункти. Окупаційна влада тим часом зовсім не коментує інцидент. Ймовірно, об'єкт потрапив під удар українських дронів.
У Нижньогородській області дрони атакували завод компанії "Лукойл", що призвело до масштабної пожежі в ніч на 5 жовтня. Цей НПЗ є одним із найбільших у Росії, що щорічно переробляє до 17 мільйонів тонн нафти.
4 жовтня Україна атакувала НПЗ "Кіришінефтеоргсинтез" у Ленінградській області. Установка первинної переробки нафти наразі не працює, а її відновлення може тривати місяць. Через обстріл відбулося незначне скорочення виробництва нафтопродуктів.