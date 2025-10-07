Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Що відомо про пожежу в Єкатеринбурзі?

У вівторок, 7 жовтня, в мережі почали публікувати кадри величезної пожежі в російському Єкатеринбурзі. Ймовірно, загорілася покрівля турбінного заводу в мікрорайоні Ельмаш. Загоряння поширилося на площу близько тисячі кілометрів.

До гасіння вогню долучилися 30 рятувальників із 12-ма одиницями техніки.

Палає територія біля Уральського турбінного заводу: дивіться відео

Росіяни не називають причини пожежі, але заявляють, що насправді горить не турбінний завод. Пресслужба підприємства нібито прокоментувала, що інцидент стався на меблевому підприємстві, яке не пов'язане з заводом.

Стверджується, що на тій території, де горить будівля, працює понад 100 компаній. Натомість цехи УТЗ працюють без збоїв.

Увечері в одному з районів Єкатеринбурга була масштабна пожежа: відео

Варто зазначити! Уральський турбінний завод виготовляє продукцію для цивільної енергетики (це турбіни для ТЕЦ, ГЕС і заводські установки), а також для оборонно-промислового комплексу Росії. Те, що виготовляє завод, застосовується для живлення виробництва військового обладнання й енергосистем підприємств, де виготовляють зброю.

