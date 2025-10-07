Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. Известно, что угроза достигла даже Московской области.

Смотрите также В Нововоронежскую АЭС в России попал дрон: оккупанты направили БпЛА средствами РЭБ

Где объявлена угроза в России?

Сначала об угрозе БпЛА объявили в Белгородской области, позже к ней присоединились Саратовская и Тамбовская. Позже предупреждение прозвучало в пределах Воронежской, Рязанской, Пензенской и Тульской областей.

Дроны атакуют российские города: смотрите видео

Также известно, что об угрозе сообщают оккупированные части Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Кроме того, предупреждения об опасности звучали в отдельных районах и населенных пунктах России.

Внимание! Город Нововоронеж – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БпЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещения, отойдите от окон,

– писал губернатор Воронежской области Гусев.

В Воронеже прозвучали сирены: смотрите видео

Сирены в Липецке: смотрите видео

Впоследствии об опасности сообщили жителям Ростовской, Калужской, Брянской, Курской и Липецкой областей. По состоянию на 22:45 "желтый уровень опасности" объявили даже для Московской и других областей.

Беспилотники над Россией: смотрите видео

Скоростной БпЛА сняли очевидцы: смотрите видео

В свою очередь аэропорт города Тамбова ввел ограничения на обслуживание самолетов. Отметим, что от границы, например, Сумской области расстояние до этого аэропорта составляет от 800 до 850 километров.

Российское Минобороны уже отчиталось о сбивании

Российское оборонное ведомство уже обвинило в атаке Украину и сообщило, что во временном промежутке с 20:00 до 23:00 (по московскому времени) ПВО якобы сбила 30 беспилотных летательных аппаратов, в частности:

16 БпЛА – над территорией Белгородской области;

11 БпЛА – над территорией Курской области;

2 БпЛА – над территорией Ростовской области;

1 БпЛА – над территорией Воронежской области.

В то же время губернатор последней сообщает о сбитии нескольких воздушных целей.

Где ранее в России слышали взрывы?