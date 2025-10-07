Об этом сообщает 24 Канал. В сети распространили кадры вероятного обстрела российских городов. В частности, видео поделились в независимом русскоязычном и англоязычном интернет-издании Astra.

Что известно об атаке на Россию?

Местные телеграмм-каналы заявили, что ночью в Нижнем Новгороде и Дзержинске в очередной раз активно работала противовоздушная оборона.

Взрывы в российских городах: смотрите видео

Жители Дзержинска ночью слышали по меньшей мере 15 взрывов над городом. В небе были видны вспышки от взрывов и слышен грохот моторов. О громких звуках также сообщали жители Нижнего Новгорода.

Неспокойная ночь в России: смотрите видео свидетелей

В министерстве обороны России заявили, что над Нижегородской областью было сбито якобы 30 БпЛА. В аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В то же время местные власти пока ничего не сообщали о повреждениях в результате атаки беспилотников.

Где еще в России было громко?