Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Відомо, що загроза досягла навіть Московської області.

Де оголошено загрозу у Росії?

Спершу про загрозу БпЛА оголосили у Бєлгородській області, пізніше до неї доєдналися Саратовська та Тамбовська. Пізніше попередження пролунало у межах Воронезької, Рязанської, Пензенської та Тульської областей.

Дрони атакують російські міста: дивіться відео

Також відомо, що про загрозу повідомляють окуповані частини Донецької, Луганської та Запорізької областей. Крім того, попередження про небезпеку лунали в окремих районах і населених пунктах Росії.

Увага! Місто Нововоронеж – тривога у зв'язку із загрозою безпосереднього удару БпЛА. Працюють системи оповіщення. Зайдіть у приміщення, відійдіть від вікон,

– писав губернатор Воронезької області Гусєв.

У Воронежі пролунали сирени: дивіться відео

Сирени у Липецьку: дивіться відео

Згодом про небезпеку повідомили жителів Ростовської, Калузької, Брянської, Курської та Липецької областей. Станом на 22:45 "жовтий рівень небезпеки" оголосили навіть для Московської та інших областей.

Безпілотники над Росією: дивіться відео

Швидкісний БпЛА зняли очевидці: дивіться відео

Своєю чергою аеропорт міста Тамбова запровадив обмеження на обслуговування літаків. Зазначимо, що від кордону, наприклад, Сумської області відстань до цього аеропорту становить від 800 до 850 кілометрів.

Російське Міноборони вже відзвітувало про збиття

Російське оборонне відомство вже звинуватило в атаці Україну та повідомило, що у часовому проміжку з 20:00 до 23:00 (за московським часом) ППО нібито збила 30 безпілотних літальних апаратів, зокрема:

16 БпЛА – над територією Бєлгородської області;

11 БпЛА – над територією Курської області;

2 БпЛА – над територією Ростовської області;

1 БпЛА – над територією Воронезької області.

Водночас губернатор останньої повідомляє про збиття кількох повітряних цілей.

