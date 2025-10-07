Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Росенергоатом". Утім, такий інцидент насправді став наслідком роботи російської РЕБ.

Що відомо про інцидент?

Зазначається, що БпЛА врізався у вежу градирні шостого енергоблока, після чого вибухнув, а "на градирні від наслідків детонації залишився темний слід". Руйнувань та постраждалих немає, АЕС працює в стабільному режимі.

"Росенергоатом" повідомляє, що безпечній експлуатації АЕС нічого не загрожує. Рівень радіації на промисловому майданчику атомної електростанції та прилеглій території не змінювався і відповідає природним значенням.

Водночас там заявляють, що українська сторона нібито раніше вже намагалася вдарити "по основних спорудах Курської та Смоленської АЕС. Своєю чергою Київ поки що не коментував відповідні звинувачення російської сторони.

Утім, у повідомленні вказують, що перед таким влучанням безпілотник подавили засоби радіоелектронної боротьби, що означає, що це власне росіяни скерували невідомий дрон на градирню Нововоронезької АЕС.

Довідково. Нововоронезька АЕС розташована на відстані приблизно 450 – 500 кілометрів від кордону України, у Воронезькій області. Вона виробляє 85% електроенергії Воронезької області та забезпечує половину тепла міста Нововоронеж.

Що цьому передувало?