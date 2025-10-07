Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Що відомо про таку операцію?
За даними джерел, зранку у вівторок, 7 жовтня, у Ленінградській області на залізничному перегоні "Строганово-Мшинська" стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж.
Завдяки спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням "Санкт-Петербург-Псков". Наразі рух поїздів там, за даними російської залізниці, призупинено у зв'язку з "технічними причинами".
Наразі вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками по часу на кілька годин. З відкритих джерел стало відомо, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, намагаються розчистити залізничні шляхи.
Подібні спецоперації знижують логістичні та воєнні спроможності Росії, адже РЖД є основою логістики російської армії та значним фінансовим донором "бюджету війни",
– наголосило джерело.
Росіяни повідомляють про перебої через сходження потяга / Фото джерел
Що цьому передувало?
- Уночі 14 вересня був ще один підрив залізничного сполучення "Санкт-Петербург-Псков" на перегоні "Строганово – Мшинська". Внаслідок атаки зійшов з рейок локомотив, знищено 15 паливних цистерн разом з пальним.
- Тоді ж ГУР та ССО здійснили операцію з ураження російської залізниці за напрямком "Орел-Курськ". Тоді було ліквідовано двоє "росгвардійців", а один отримав мінно-вибухову ампутацію обох нижніх кінцівок".
- Ще раніше вибухи чули на російській залізниці у Воронезькій області. Там було зафіксовано пошкодження залізничного полотна і заблоковано рух щонайменше двох потягів. Попередньо, тоді обійшлося без постраждалих.