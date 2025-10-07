Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Смотрите также Беспилотники атаковали Нижний Новгород и Дзержинск, – СМИ
Что известно о такой операции?
По данным источников, утром во вторник, 7 октября, в Ленинградской области на железнодорожном перегоне "Строганово-Мшинская" произошел подрыв пути с последующим схождением локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз.
Благодаря спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов направления "Санкт-Петербург-Псков". Сейчас движение поездов там, по данным российской железной дороги, приостановлено в связи с "техническими причинами".
Сейчас грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками по времени на несколько часов. Из открытых источников стало известно, что на месте инцидента работают специальные службы, пытаются расчистить железнодорожные пути.
Подобные спецоперации снижают логистические и военные возможности России, ведь РЖД является основой логистики российской армии и значительным финансовым донором "бюджета войны",
– подчеркнул источник.
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Россияне сообщают о перебоях из-за схода поезда / Фото источников
Что этому предшествовало?
- Ночью 14 сентября был ещё один подрыв железнодорожного сообщения "Санкт-Петербург-Псков" на перегоне "Строганово – Мшинская". Вследствие атаки сошел с рельсов локомотив, уничтожено 15 топливных цистерн вместе с горючим.
- Тогда же ГУР и ССО осуществили операцию по поражению российской железной дороги по направлению "Орел-Курск". Тогда были ликвидированы двое "росгвардейцев", а один получил минно-взрывную ампутацию обеих нижних конечностей".
- Еще раньше взрывы слышали на российской железной дороге в Воронежской области. Там было зафиксировано повреждение железнодорожного полотна и заблокировано движение по меньшей мере двух поездов. Предварительно, тогда обошлось без пострадавших.