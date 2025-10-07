Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно о такой операции?

По данным источников, утром во вторник, 7 октября, в Ленинградской области на железнодорожном перегоне "Строганово-Мшинская" произошел подрыв пути с последующим схождением локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз.

Благодаря спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов направления "Санкт-Петербург-Псков". Сейчас движение поездов там, по данным российской железной дороги, приостановлено в связи с "техническими причинами".

Сейчас грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками по времени на несколько часов. Из открытых источников стало известно, что на месте инцидента работают специальные службы, пытаются расчистить железнодорожные пути.

Подобные спецоперации снижают логистические и военные возможности России, ведь РЖД является основой логистики российской армии и значительным финансовым донором "бюджета войны",

– подчеркнул источник.

