Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Росэнергоатом". Впрочем, такой инцидент на самом деле стал следствием работы российской РЭБ.

Смотрите также ГУРкит в Ленинградской области: под откос пустили поезд с военным грузом

Что известно об инциденте?

Отмечается, что БпЛА врезался в башню градирни шестого энергоблока, после чего взорвался, а "на градирне от последствий детонации остался темный след". Разрушений и пострадавших нет, АЭС работает в стабильном режиме.

"Росэнергоатом" сообщает, что безопасной эксплуатации АЭС ничего не угрожает. Уровень радиации на промышленной площадке атомной электростанции и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.

В то же время там заявляют, что украинская сторона якобы ранее уже пыталась ударить "по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС. В свою очередь Киев пока не комментировал соответствующие обвинения российской стороны.

Впрочем, в сообщении указывают, что перед таким попаданием беспилотник подавили средства радиоэлектронной борьбы, что означает, что это собственно россияне направили неизвестный дрон на градирню Нововоронежской АЭС.

Справочно. Нововоронежская АЭС расположена на расстоянии примерно 450 – 500 километров от границы Украины, в Воронежской области. Она производит 85% электроэнергии Воронежской области и обеспечивает половину тепла города Нововоронеж.

Что этому предшествовало?