Началось возгорание, а в атаке уже обвинили Украину. Об этом говорится в заявлении "Росатома", передает 24 Канал. На инцидент отреагировали в МАГАТЭ.

Что известно о пожаре на Курской АЭС?

Инцидент произошел в 00:26 по московскому времени вблизи Курской АЭС. Сбитый беспилотник якобы сдетонировал при падении, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд.

Пожарные потушили локальное возгорание, обошлось без пострадавших. Однако блок N3 был разгружен на 50%.

Обратите внимание! По данным "Росатома", радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует обычным значениям.

Сейчас на объекте работает третий энергоблок, первый и второй – в режиме работы без генерации, а четвертый – в плановом ремонте.

Хотя МАГАТЭ не имеет независимого подтверждения этих сообщений, генеральный директор Рафаэль Гросси отмечает, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время",

– отреагировали в агентстве.

Как дроны атаковали Россию ночью 24 августа?