Соцсетями в частности расходятся шутливые предложения о том, что Курскую АЭС стоит обменять на оккупированную российскими захватчиками Запорожскую АЭС, или о "гигаватте электроэнергии", который должна получить Украина.
24 Канал собрал все, что известно о российской атомной электростанции недалеко от украинской границы.
К теме На охране только женщины, плана на случай удара нет: что происходит на Курской АЭС
Второй Чернобыль
Курская АЭС расположена между Курском и украинской границей – в 60 километрах от границы с Украиной. Это устаревшая атомная электростанция с энергоблоками типа РБМК (реактор большой мощности канальный).
Суджа у границы с Украиной и Курчатов с Курской АЭС на карте
Как комментировал 24 Каналу эксперт по ядерной энергетике Евгений Малый, топливо к реакторам РБМК производится только в России. Также эти реакторы имеют неисправленные конструкционные недостатки, которые спровоцировали катастрофу на ЧАЭС. К слову, в Чернобыле были те же реакторы РБМК, что и на Курской АЭС, да и внешний вид станций – идентичен.
В 2019 году станция стала съемочной площадкой фильма "Чернобыль", который стал "ответом" россиян на одноименный британско-американский сериал.
Читайте также Между модульными реакторами и Чернобылем: стоит ли перезапускать ЧАЭС, сколько АЭС потеряла Украина
Как и ЧАЭС, Курская АЭС имеет четыре энергоблока, два из которых уже вывели из эксплуатации в 2021 и 2024 годах. Третий и четвертый энергоблоки будут работать до 2033 и 2035 годов соответственно.
Для замены устаревших энергоблоков россияне строят рядом Курскую АЭС-2 с более современными реакторами типа ВВЭР. Это тип реакторов, которые имеют все действующие украинские атомные электростанции.
Какую роль Курская АЭС играет в войне
Осенью 2022 года ГУР сообщило о том, что Курская АЭС используется для хранения и обслуживания ракет, в частности ракет к комплексам С-300. Также в конце октября 2022 года заметили, что в ангары "Курскатомэнергоремонт" прибыли гражданские грузовики на иранских автомобильных номерах с неизвестным грузом.
6 августа, после якобы украинского прорыва границы с Россией, вражеские телеграм-каналы сообщили о взрывах в городе Курчатов, где расположена АЭС. Впрочем, позже появились сообщения, что Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, а информация об обстреле – якобы фейки. Однако потом появились несколько видео, где все же слышны взрывы.
К теме В Курской области прогремели взрывы: громко было в районе АЭС
Российский телеграм-канал "Важные истории" со ссылкой на анонимного работника станции сообщил, что на АЭС среди сотрудников Росгвардии остались только одни женщины, а руководство не имеет плана на случай удара.
"Панцири" переехали ближе к станции. Все время отстреливаются. Охрана станции – обычно прапорщики Росгвардии. Сейчас сидят одни женщины. Очевидно, мужчин они всех забрали, отправили туда,
– говорит источник.
Также работникам станции на случай атаки не дали никаких инструкций, эвакуация не планируется, а укрытий нет.
Может ли взорваться Курская АЭС
РБМК – устаревший тип атомных реакторов, который сейчас есть только на российских АЭС. Это Курская, Ленинградская и Смоленская АЭС. Такие реакторы также работали на остановленных станциях: Чернобыльской в Украине и Игналинской в Литве.
Среди инцидентов за историю эксплуатации РБМК такие:
- 1975 год – авария с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду на Ленинградской АЭС;
- 1982 год – разрыв канала реактора на первом блоке ЧАЭС;
- 1986 год – катастрофа на ЧАЭС с массовым разрывом каналов и разрушением активной зоны реактора четвертого энергоблока, радиоактивное загрязнение большой территории;
- 1991 год – пожар в машинном зале второго энергоблока ЧАЭС;
- 1992 год – разрыв одного канала на третьем блоке Ленинградской АЭС.
Хотя россияне сообщают о работе АЭС в штатном режиме, близкое расположение действующих энергоблоков к зоне боевых действий может вызвать аварию. Тогда ответственность будет на операторе станции – Росэнергоатоме.