После российских обстрелов энергетики в 2024 году, которые повредили значительную часть тепловых электростанций, электроэнергией Украину обеспечивают АЭС, возобновляемая энергетика и импорт из ЕС.

Под контролем Украины остаются три атомные электростанции: Хмельницкая, Ровненская и Южно-Украинская. Крупнейшая станция, Запорожская, уже более двух лет в оккупации с постоянным риском аварии. Еще несколько объектов так и не были достроены с советских времен.

24 Канал в разговоре с экспертом по ядерной энергетике Евгением Малым выяснил, в каком направлении должна двигаться украинская ядерная энергетика, надо ли перезапускать Чернобыль и почему надо уже строить новые энергоблоки.

Малые модульные реакторы

Справочно! Малый модульный ядерный реактор – уменьшенный вариант ядерного реактора, который занимает площадь в 10 раз меньше обычного реактора на АЭС. Мощность малого ядерного реактора составляет до 300 мегаватт – примерно треть генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов.



Массовая установка таких реакторов в мире пока отсутствует. Еще в ноябре 2022 года Госдеп США сообщил о планах построить на территории Украины малый модульный реактор.

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Чем отличаются малые модульные реакторы от газотурбинных электростанций? Если очень обобщенно, то в малых модульных реакторах и газотурбинных электростанций, которые предлагают использовать для быстрого восстановления генерации в Украине, механизм одновременно и похожий, и разный, объяснил 24 Каналу Евгений Малый, эксперт по ядерным технологиям, член Украинского ядерного общества.

Обе эти технологии производят электроэнергию, перерабатывают тепловую энергию на механическую, а механическую на электрическую, но атомные электростанции и, в частности, малые модульные реакторы, работают на высвобождение энергии, которая возникает при расщеплении ядра атома, а газотурбинные – на сжигании газа.

Малые модульные реакторы – это очень перспективное направление, сейчас в мире почти нет построенных реакторов такого типа, кроме России и Китая, строит еще Аргентина. Технология малых модульных реакторов новая, ей еще надо пройти необходимые разрешительные процедуры, построить, лицензирование и испытания на практике,

– объясняет эксперт.

Почему нельзя ограничиться только атомными электростанциями – они дают базовую генерацию, а для покрытия пиковых потребностей в электроэнергии используют тепловые и гидроэлектростанции (а сейчас почти все они разрушены российскими оккупантами), объясняет Евгений Малый.

Когда растет потребление – можно просто сжечь больше ископаемого топлива или увеличить скорость спуска воды, и таким образом покрыть пики нагрузок. А вот атомными электростанциями очень сложно маневрировать. Они могут увеличивать или уменьшать генерацию, но не могут это делать резко, в течение дня туда и обратно. Но если говорить о малых модульных реакторах, то также есть проекты малых модульных реакторов, которые тоже предусматривают работу в маневровых режимах.

Размещать малые модульные реакторы можно в частности на площадках тепловых электростанций, выведенных из эксплуатации. Преимуществами такого решения эксперт называет то, что там все готово для этого: есть вода, есть железная дорога, есть коммуникации.

Достройка энергоблоков в Украине

На Хмельницкой АЭС есть недостроенные реакторы, сооружение которых началось в 1985 году и остановилось после Чернобыльской катастрофы. Затем после Чернобыльской катастрофы было принято политическое решение, которым введен мораторий на строительство новых энергоблоков, рассказывает Малый.

А уже в независимой Украине ядерную энергетику ассоциировали с тоталитаризмом, в частности из-за того, что советская власть замалчивала аварию на ЧАЭС.

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Этот процесс шел также и в некоторых других европейских странах. Например, Германия отказалась от развития ядерной энергетики и подсела на газовую иглу России. А у россиян это любимая забава – как только какие-то политические разногласия, то они угрожают отключением газа. Сейчас же энергоблоки на ХАЭС были бы очень нужны Украине в условиях нехватки генерации,

– считает Евгений Малый.

В случае достройки эти реакторы также могут заместить те мощности, которые пересекут проектный срок эксплуатации или у которых окажется невозможным продолжение эксплуатации в силу отработки ресурса.

Первый энергоблок Ровненской АЭС уже в 2010 году отработал проектные 30 лет, а 12 энергоблокам из 15 уже продлевали сроки эксплуатации. Это нормальная практика, говорит эксперт, – продлевать сроки эксплуатации можно и до 70 – 80 лет.



Но этот срок все равно рано или поздно истекает, и любую замену оборудования нельзя проводить бесконечно, поэтому строить новые энергоблоки нужно, отмечает ученый: "Можно заменить или модернизировать почти все оборудование, но сам реактор заменить нельзя".

По словам Евгения Малого, процесс строительства новых энергоблоков – дело даже не нескольких лет. Нужно обязательно найти средства, сделать проект, исследовать местность, соблюсти все регламенты и нормы по строительству, найти специалистов, должным образом обучить персонал, выполнить требования регуляторов – это все время. Если жить с горизонтом планирования на далекую перспективу, то надо атомные энергоблоки начинать строить уже сейчас. Но если рассуждать, как решить текущую нехватку электроэнергии, то надо строить новые маневровые мощности, в частности газотурбинные генерации.

В частности, это надо срочно делать в таких городах как Харьков и Одесса, которые являются "тупиковыми" в плане разветвления электросетей, отмечает Малый. Также одним из вариантов являются возобновляемые источники энергетики, но у них есть один большой недостаток – их трудно спрогнозировать. Нет ветра – нет электроэнергии. Недостаточно солнечного света – нет электроэнергии.

Надо ли перезапустить ЧАЭС

На фоне недостатка генерации электроэнергии и оккупации крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС некоторые эксперты предлагают перезапустить Чернобыльскую АЭС. Очевидно речь идет об энергоблоках, которые не пострадали во время катастрофы 1986 года и были поочередно остановлены в 2000 году.

Я слышал об этой идее, но я не уверен, что эта идея очень дельная. На ЧАЭС поврежден четвертый энергоблок, пятый и шестой – недостроенные, а первый, второй и третий были закрыты, хотя могли продолжать эксплуатацию, но после катастрофы международное сообщество требовало от Украины закрытия этих энергоблоков,

– утверждает ученый.

Сейчас же восстановление этих энергоблоков является неуместным, считает Малый, ведь там реакторы типа РБМК, к которым в Украине нет топлива, ведь оно производится только в России. Среди других проблем следующие:

у реакторов РБМК есть неисправленные конструкционные недостатки, из-за которых и произошла катастрофа, а эти недостатки отсутствуют в реакторах ВВЭР.

все оборудование на ЧАЭС не модернизировалось много лет.

"И если мы снова начнем эксплуатацию ЧАЭС, то мы нарушим меморандум о запрете распространения ядерного оружия, ведь реакторы РБМК можно использовать для наработки плутония", – замечает Малый.

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Почему Украина прекратила строить другие АЭС

Кроме Чернобыльской, Ровненской, Хмельницкой, Южно-Украинской и Запорожской АЭС в Украине планировали построить еще четыре атомные электростанции. Это две АЭС – Чигиринская (город Орбита Черкасской области) и Крымская и две АТЭЦ, атомные теплоэлектроцентрали, – Одесская (город Теплодар) и Харьковская (село Борки). Однако ни одна из них не достроена.



Действующие и недостроенные АЭС Украины / Инфографика 24 Канала

Основной причиной свертывания строительства этих станций был именно страх, что будет авария, отмечает эксперт. Относительно расположения Крымской АЭС в курортном регионе, где отсутствуют крупные производства и потребители электроэнергии, тогда ориентировались не на логику независимой Украины, а на общесоюзные потребности и на возможность продажи электричества за границу.



Крымская АЭС в 2014 году / Фото Олега Стонка

Один энергоблок на Крымской АЭС был почти готов, рассказывает Евгений Малый. АЭС строили возле города Щелкино на Казантипе, специально построенного для работников электростанции. После оккупации Крыма в 2014 году россияне начали демонтаж здания энергоблока.

После аварии на ЧАЭС власти решили отказаться заканчивать строительство, потому что ввели мораторий, а уже в 1990-х остатки строительства порезали на металлолом,

– объясняет эксперт.

Также планировалось ввести в строй две атомные электроцентрали: в Харьковской и в Одесской областях.

"Это была технология, которая предусматривала, кроме производства электричества, еще и использовать тепло для обогрева. Также в городе Орбита Черкасской области планировали строительство Чигиринской АЭС", – добавляет ученый.

Сегодня на площадках этих станций – пустота, а в планах Энергоатома – только достройка двух энергоблоков ХАЭС. Однако и это должно улучшить ситуацию с атомной энергетикой в Украине.