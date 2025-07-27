Это является крупнейшей в мире разработкой в области управляемого термоядерного синтеза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ еврокомиссара по вопросам энергетики Дана Йоргенсена на запрос депутатов Европарламента.

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Почему Россию не могут исключить из проекта термоядерного реактора во Франции?

Соглашение по ИТЭР не предусматривает возможности прекращения участия или приостановления прав любого члена, включая участие в Совете ИТЭР – руководящем органе,

– говорит Йоргенсен.

Участники, согласно документу, могут выйти из состава членов только добровольно.

Хотя Россия не исполняла обязанности ротационного председателя Совета ITER в последние 2 года, она сделала свой вклад в проект "в натуральной форме" – в виде предоставления соответствующих технологий.

По словам еврокомиссара, фактически двусторонние контакты и взаимодействие с Россией сведены к минимуму.

Справка: термоядерный реактор во Франции будет весить 23 000 тонн и достигать почти 30 метров в высоту. Его комплекс простирается на 180 гектаров. В проекте его построении участвуют 35 стран, в частности Франция, Россия, Китай, Индия, Япония, США, Южная Корея и ряд стран ЕС. Первые тестирования запланированы на 2025 год, а полноценную работу реактор должен начать в 2035 году.

В Брюсселе уточнили, что развитие и эксплуатация реактора не будут зависеть от российской интеллектуальной собственности.