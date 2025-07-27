Це є найбільшою у світі розробкою в галузі керованого термоядерного синтезу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена на запит депутатів Європарламенту.

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Чому Росію не можуть виключити з проєкту термоядерного реактора у Франції?

Угода по ІТЕR не передбачає можливості припинення участі або призупинення прав будь-якого члена, включаючи участь в Раді ІТЕR – керівному органі,

– каже Йоргенсен.

Учасники, згідно з документом, можуть вийти зі складу членів лише добровільно.

Хоча Росія не виконувала обов'язки ротаційного голови Ради ITER в останні 2 роки, вона зробила свій внесок у проєкт "у натуральній формі" – у вигляді надання відповідних технологій.

За словами єврокомісара, фактично двосторонні контакти та взаємодія з Росією зведені до мінімуму.

Довідка: термоядерний реактор у Франції важитиме 23 000 тонн і досягатиме майже 30 метрів у висоту. Його комплекс простягається на 180 гектарів. У проєкті його побудові беруть участь 35 країн, зокрема Франція, Росія, Китай, Індія, Японія, США, Південна Корея та низка країн ЄС. Перші тестування заплановані на 2025 рік, а повноцінну роботу реактор має почати у 2035 році.

У Брюсселі уточнили, що розвиток та експлуатація реактора не залежатимуть від російської інтелектуальної власності.