Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.
Дивіться також Сирени від Ростова до Воронежа з Липецьком: дрони привітали Путіна з днем народження
Що відомо про пожежу на заводі в Новосибірську?
У Новосибірську 8 жовтня спалахнула потужна пожежа на підприємстві "Завод припоев". Він спеціалізувався на виробництві електроніки та мікросхем, а також на ремонті та складанні електротехнічних пристроїв.
Пожежа на заводі у Новосибірську: дивіться відео
За даними ЗМІ, завод був залучений у сфері паяння елементів озброєння, зв'язку та радіоелектроніки для потреб оборонно-промислового комплексу Росії.
Стовп диму під час займання: дивіться відео
Пожежа швидко охопила приміщення, після чого будівля обвалилася. РосЗМІ повідомляють про масштабні руйнування, проте причина загоряння поки не відома.
Що залишилось від заводу / Фото Exilenova+
Наслідки потужної пожежі у Новосибірську: дивіться відео
Зазначається, що пожежники ліквідували займання, проте будівля згоріла вщент.
У Росії повністю згорів завод: дивіться відео
Нещодавні пожежі у Росії: що відомо?
У Єкатеринбурзі 7 жовтня спалахнув Уральський турбінний завод. Причини займання наразі встановлюють. За даними росіян, вогонь охопив промислову зону, де розміщено понад сотню підприємств.
У Феодосії днями безпілотники вдарили по одній із найбільших нафтобаз у Криму. Там загорілися резервуари з пальним.
Уночі 6 жовтня невідомі дрони атакували кілька регіонів Росії. Пожежа виникла на заводі імені Свердлова в Дзержинську, де виготовляють вибухові речовини.