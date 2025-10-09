Щось також горить у населеному пункті Камишин. У мережі публікують кадри загоряння, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Волгоградську область?

Вночі й у Котово, й у Камишині лунала повітряна тривога, а згодом місцеві повідомляли про вибухи.

Обережно, нецензурна лексика! Загоряння, імовірно, в Камишині: дивіться відео

Російське видання ASTRA пише, що в Котовому уражено "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод".

Місцева влада заявляла про атаку, пошкодження будівлі котельні та займання на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Довідково. Коробківський газопереробний завод – це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі. Він був відкритий 30 вересня 1966 року. Основна його діяльність – перероблення попутного нафтового газу та легких вуглеводнів. Потужність газової сировини – 450 мільйонів кубометрів на рік.

Згодом з'явилися супутникові знімки NASA firms, які підтвердили пожежу на Коробківському ГПЗ в Котово.

Підтвердження пожежі у Котово / Фото Supernova+

Вибухи в Росії: останні новини

У ніч на 8 жовтня Росію теж атакували дрони. Сирени лунали від Ростова до Воронежа з Липецьком і вітали Путіна з днем народження. Тієї ночі ППО нібито збила 30 БпЛА.

7 жовтня росіяни звинуватили Україну в атаці на Нововоронезьку АЕС. Та, як виявилося, окупанти самі скерували БпЛА засобами РЕБ на станцію.