Ворог також вдарив керованою авіаційною ракетою Х-31. Про таке стало відомо зі звіту Повітряних Сил ЗСУ, передає 24 Канал.
Дивіться також Вночі потужні вибухи лунали на Смоленщині та Брянщині: під удар могла потрапити електростанція
Як окупанти вночі тероризували Україну?
Противник запускав дрони з різних напрямків, зокрема з російських земель Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.
Крім того, росіяни атакували з тимчасово окупованого Криму, а саме з Гвардійського.
Серед 118 безпілотників росіяни запустили близько 50 "Шахедів".
До того ж противник вдарив керованою авіаційною ракетою Х-31 із окупованих територій Запорізької області.
Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни,
– йдеться в повідомленні Повітряних Сил.
Відомо про влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Російську атаку відбивали підрозділи зенітно-ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, розрахунки безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зауважте! У Повітряних Силах закликають дотримуватися заходів безпеки та не нехтувати загрозою російських ударів.
Які наслідки російської атаки?
Загарбники вранці 12 жовтня вдарили по енергетичній інфраструктурі України, унаслідок чого Донеччина залишилася без світла.
На місцях влучань працюють аварійні служби, які роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії мешканцям області.
У Білгород-Дністровську та навколишніх районах Одеської області теж сталося аварійне відключення електроенергії. Вночі туди летіли ворожі БпЛА. Фахівці вже працюють над усуненням несправності та відновленням електропостачання.
Також зранку на Київщині фіксували активність ворожих безпілотників. В області працювали сили ППО.