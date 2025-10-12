Ворог також вдарив керованою авіаційною ракетою Х-31. Про таке стало відомо зі звіту Повітряних Сил ЗСУ, передає 24 Канал.

Дивіться також Вночі потужні вибухи лунали на Смоленщині та Брянщині: під удар могла потрапити електростанція

Як окупанти вночі тероризували Україну?

Противник запускав дрони з різних напрямків, зокрема з російських земель Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.

Крім того, росіяни атакували з тимчасово окупованого Криму, а саме з Гвардійського.

Серед 118 безпілотників росіяни запустили близько 50 "Шахедів".

До того ж противник вдарив керованою авіаційною ракетою Х-31 із окупованих територій Запорізької області.

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни,

– йдеться в повідомленні Повітряних Сил.

Відомо про влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Російську атаку відбивали підрозділи зенітно-ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, розрахунки безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зауважте! У Повітряних Силах закликають дотримуватися заходів безпеки та не нехтувати загрозою російських ударів.

Які наслідки російської атаки?