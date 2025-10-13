Такое мнение в эфире 24 Канала высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, объяснив, будут ли ждать украинцев длительные отключения света. Также из-за атак врага 13 октября аварийные отключения вводились в Полтавской, Сумской, Харьковской областях, частично на Кировоградщине и для промышленных потребителей в Запорожье.

К теме Атаки россиян на энергетику: в Минэнерго рассказали о новой тактике обстрелов Украины

Насколько устойчива энергосистема Украины относительно ударов врага?

Рябцев отметил, что в 2025 году Украина более устойчива к таким вызовам, чем три года назад.

Были проведены все необходимые работы в межсезонье для того, чтобы повысить эту устойчивость. Сейчас есть все основания надеяться, что аварийные отключения, которые сейчас действуют в пяти регионах Украины, не будут длиться так долго, как это было, например, в сезоне 2022 – 2023 годов,

– уверен эксперт по вопросам энергетики.

Также, по его словам, электрическая и тепловая энергия будут возвращены жителям прифронтовых регионов быстро и скорее, чем надеются в России.

В то же время ситуация в Украине с поставками, в частности, электроэнергии этой зимой может быть сложной, учитывая интенсивность обстрелов России.

Тактика врага сегодня заключается в последовательном выведении из строя энергооборудования крупных энергетических установок, расположенных в прифронтовых регионах. Именно поэтому сейчас там происходит ограничение энергоснабжения,

– пояснил он.

На устойчивость системы в целом, по его мнению, это влияет очень ограниченно. Энергетики знают, что делать. У них есть все необходимые запасы, резервы, оборудование для того, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение.

Понятно, что на протяжении всего сезона и вообще удары России по гражданской инфраструктуре будут продолжаться. Никто и нигде ни в одном регионе не гарантирует непрерывность энергоснабжения в течение всего отопительного сезона. Поэтому перебои со светом возможны, но энергетики гарантируют восстановление даже после обстрелов,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

Это может свидетельствовать, по его словам, о том, что устойчивость и надежность работы системы и уровень ее защиты являются высокими. Однако следует понимать, что время от времени возможны атаки России, и надо быть готовыми переходить на собственные резервные автономные источники питания. В течение нескольких дней, а для прифронтовых регионов даже нескольких недель, через определенный период времени могут происходить отключения электрической энергии.

Эксперт отметил, что несмотря на это энергетики будут возвращать энергопитание после проведения ремонтных работ.

Какова ситуация с отключением света в Украине?