Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

К какой тактике прибегает враг?

Россия изменила подход к атакам на украинские энергетические объекты. Сейчас враг выбирает одну область, по которой наносит удары.

Если 2 – 3 года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас работают от региона к региону,

– сказал Некрасов.

Тактика направлена на истощение энергосистемы в холодное время года. Некрасов добавил, что сейчас важным является привлечение местных администраций, ГСЧС и энергетических компаний к ликвидации последствий. Аварийные бригады работают постоянно, чтобы максимально быстро подключить всех потребителей.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Канала уже отмечал, что Россия в последнее время изменила подход к атакам на энергосистему. Если раньше враг бил по крупным объектам и оборудованию оператора системы передачи, то теперь выбирает меньшие цели.

Какие последствия последних атак на энергетику?