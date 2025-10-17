Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу – наполегливо закликаємо пройти в укриття. Для яких областей є загроза атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Для яких областей є загроза?

18:30, 17 жовтня

БпЛА на Чернігівщині (Ніжинський район), курс південний.

18:24, 17 жовтня

БпЛА на Полтавщині (Лубенський район), повз Пирятин на південь.

18:00, 17 жовтня

БпЛА на Харківщині (Харківський район), курс південний.

17:54, 17 жовтня

БпЛА на Чернігівщині (Новгород-Сіверський, Прилуцький райони), курс південний.

17:34, 17 жовтня

Пуски КАБ на Дніпропетровщину та Харківщину.

17:26, 17 жовтня

БпЛА на Чернігівщині (Чернігівський район), курс південно-західний.

17:18, 17 жовтня

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному/східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

16:57, 17 жовтня

БпЛА на Чернігівщині (Корюківський район), курс південно-західний.