Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибух у Чернігові 17 жовтня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 9:52.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у телеграм-каналі написав, що ворожі безпілотники атакують місто. Чиновник закликав перебувати в безпечних місцях.

Ворог атакував транспортну інфраструктуру. Одна людина постраждала,

– додав він згодом.

О 9:44 Повітряні сили інформували, що "Шахеди" летять на Чернігів. Пізніше повідомили, що БпЛА на Чернігівщині тримають курс повз Ніжин на південь.

До того ПС указували, що на південь від Чернігова кружляє ворожий розвідувальний БпЛА, який може бути навідником засобів ураження.