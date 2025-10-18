В последнее время Россия прицельно бьет по транспортной и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу и премьер-министра Украины Юлию Свириденко в телеграмме.

Как Украина укрепляет объекты энергетики?

Враг усиливает удары по транспортной и газовой инфраструктуре. По словам Кулебы, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины построило больше защиты, чем за все прошлые годы – на 22 объектах, за которые отвечало.

Он подчеркнул, что работа продолжается непрерывно, несмотря на ограниченное финансирование.



Как укрепляют объекты энергетики / Фото Алексея Кулебы



Укрепление объектов энергетики / Фото Алексея Кулебы

Кулеба отметил, что иногда враг применяет даже 15 "Шахедов" с боевым зарядом по 90 килограммов по одной и той же точке. Впрочем, по его словам, защита работает.

18 октября правительство создало Координационный штаб защиты энергетики. Это единый центр управления, который объединит работу всех, кто отвечает за энергетику, транспорт, воду, тепло и связь – от Минэнерго, Укрэнерго, Нафтогаза, МВД и ГСЧС до областных военных администраций, общин и операторов инфраструктуры. Агентство восстановления будет обеспечивать его работу.

Сейчас принято решение ускорить возведение инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.

Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть – от согласования до заключения договоров – станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное,

– объясняет Кулеба.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что правительство обновило перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме. Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.

Дополнительные средства направлены из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.

