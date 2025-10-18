Пока неизвестно, как долго они будут действовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Где отключили свет после атаки?
По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в субботу, 18 октября, на Сумщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО). По состоянию на 11:47 они распространяются на потребителей 1-й и 2-й очередей.
Причиной обесточивания называют российскую агрессию на энергетическую инфраструктуру Украины.
Информация при аварийных обесточиваниях отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении,
– напоминают специалисты.
Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменит НЭК "Укрэнерго".
Обратите внимание! ГАВ применяются при авариях, когда надо немедленно снизить мощности. В таких случаях продолжительность обесточивания неизвестна.
Какова ситуация после ударов по критической инфраструктуре?
Вследствие российского удара по энергообъекту в Черниговской области 18 октября без света остались 17 тысяч потребителей в регионе. Энергетики ликвидируют последствия атаки.
Из-за российских обстрелов жители сел Люцерна и Матвеевка в Запорожье остались без газоснабжения. Работники "Запорожгаза" занимаются восстановлением подачи газа.
17 октября "Укрэнерго" сообщило, что планирует аварийные отключения электроэнергии в вечерние часы пикового потребления.