Пока неизвестно, как долго они будут действовать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Где отключили свет после атаки?

По распоряжению НЭК "Укрэнерго", в субботу, 18 октября, на Сумщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО). По состоянию на 11:47 они распространяются на потребителей 1-й и 2-й очередей.

Причиной обесточивания называют российскую агрессию на энергетическую инфраструктуру Украины.

Информация при аварийных обесточиваниях отображается на момент отключения в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении,

– напоминают специалисты.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока их не отменит НЭК "Укрэнерго".

Обратите внимание! ГАВ применяются при авариях, когда надо немедленно снизить мощности. В таких случаях продолжительность обесточивания неизвестна.