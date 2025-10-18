Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговоблэнерго.

Какие последствия российского террора?

В ночь на субботу, 18 октября, российские военные попали в энергетический объект на территории Корюковского района Черниговской области.

Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов,

– заявили в Черниговоблэнерго.

Сейчас энергетики работают над восстановлением. Они напомнили украинцам об информационной тишине и мерах собственной безопасности.

Удары по энергетике: что известно?