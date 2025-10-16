Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Что пишут об отключении света в столице?
Утром в четверг, 16 октября, энергетики сообщили об экстренных отключениях в нескольких регионах Украины. В частности, это касается Киевской области.
По команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения,
– написали в ДТЭК.
Кроме того, из-за ночной атаки врага отключения введены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Хмельницкой и части Черкасской областей.
Как в Киеве выключали свет в прошлый день?
Напомним, что 15 октября в Украине, кроме Донецкой и части Черниговской областей, вводили аварийные отключения электроэнергии из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
Экстренные отключения электроэнергии без предупреждения по указанию энергетиков применили также в Киеве и области. Ограничения вводили в связи со сложной ситуацией в энергосистеме.
Однако в 22:41 в ДТЭК сообщили об отмене вынужденных ограничений в использовании электроэнергии.