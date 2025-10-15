Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

Где будут отключать свет?

Причиной введения ограничений во всех регионах стали последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В "Укрэнерго" также отметили, что на Черниговщине оператором системы распределения (облэнерго) пока применяется три очереди почасовых отключений.

Если у вас сейчас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

– подчеркнули в "Укрэнерго".

Сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Какая ситуация в Киеве?