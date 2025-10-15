Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".
Где будут отключать свет?
Причиной введения ограничений во всех регионах стали последствия предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
В "Укрэнерго" также отметили, что на Черниговщине оператором системы распределения (облэнерго) пока применяется три очереди почасовых отключений.
Если у вас сейчас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
– подчеркнули в "Укрэнерго".
Сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Какая ситуация в Киеве?
Ввели экстренные отключения света по указанию энергетиков, в частности, в столице Украины. В то же время причин подобных отключений пока не указывают.
В ДТЭК отметили, что в случае каких-либо изменений оперативно сообщат информацию дополнительно о причинах отключений.
Графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, – не действуют. Киевская городская военная администрация, комментируя отключение, отметила, что ограничения ввели в связи со сложной ситуацией в энергосистеме.