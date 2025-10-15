Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укренерго".
Де відключатимуть світло?
Причиною запровадження обмежень в усіх регіонах стали наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
В "Укренерго" також зазначили, що на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.
Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– підкреслили в "Укренерго".
Наразі в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Яка ситуація в Києві?
Запровадили екстрені відключення світла за вказівкою енергетиків, зокрема, у столиці України. Водночас причин подібних відключень наразі не вказують.
У ДТЕК зазначили, що у разі будь-яких змін оперативно повідомлять інформацію додатково стосовно причини відключень.
Графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Київська міська військова адміністрація, коментуючи відключення, зазначила, що обмеження запровадили у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі.