Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укренерго".

Де відключатимуть світло?

Причиною запровадження обмежень в усіх регіонах стали наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

В "Укренерго" також зазначили, що на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовується три черги погодинних відключень.

Якщо у вас зараз є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– підкреслили в "Укренерго".

Наразі в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Яка ситуація в Києві?