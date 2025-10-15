Як і чому зросли ціни?

В COMFY та Епіцентрі 24 Каналу розповіли, на що саме зріс попит серед населення та як змінилися ціни.

Раннє похолодання та відсутність централізованого опалення збільшили обіг товарів на 153% у порівнянні рік до року, середня ціна на такі прилади у вересні 2025 становила 1 910 гривень.

Попит на зарядні станції до обстрілів енергооб’єктів у жовтні зростав повільно, тому у вересні 2025 року середня ціна на зарядні станції становила 20 750 гривень.

Проте у перші години масштабного блекауту в Києві через онлайн-замовлення було викуплено більшість залишків зі складів. Постачальники товарів одразу корегували вартість окремих категорій, відбулося середнє зростання цін на 20%. Також деякі постачальники призупинили акції та розпродажі, щоб уникнути дефіциту.

Суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі в мережі Епіцентр збільшилися майже втричі.

Враховуючи сезонність, збільшення атак на інфраструктуру та аналітику державних органів влади, прослідковуємо передумови для збільшення попиту і зростання ціни на вищезазначені товари взимку. Тому радимо купувати зарядні пристрої завчасно, а не в моменти блекаутів чи одразу після масованих обстрілів,

– розповіли представники COMFY.

Як зросли продажі / інфографіка Епіцентру

Що робити у разі аварійних відключень світла?

Росія уже перейшла до тактики ударів по енергетиці, тому кожен з українці може допомогти, споживаючи менше електроенергії, повідомляє 24 Канал.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев каже, що насамперед потрібно раціональніше використовувати ті ресурси, які в нас є, а також створити для себе певні запобіжники, якщо зникне енергопостачання. Це може відбутися внаслідок чергового удару, або після команди диспетчера Укренерго.

Потрібні автономні джерела живлення, але тільки ті, які дозволені для використання. Також варто подбати про теплове ізолювання приміщень, щоб не опалювати довкілля дефіцитною тепловою енергією.

Що відомо про підготовку до відключень світла в Україні?