Для чого Україні будувати малі ядерні реактори?

Упровадження технологій малих модульних реакторів є перспективним для України й допоможе в переході до безвуглецевої енергетики, проте наразі потребує дослідження економічної доцільності. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

Наразі технології будівництва малих модульних реакторів у світі практично не реалізовані. Здебільшого вони перебувають на етапі дослідницьких і демонстраційних проєктів, хоча в деяких країнах будівництво розпочали.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Хоч пропозиція позитивна, її реалізація потребуватиме значного часу та великих грошей. Це впирається в те, що під час війни їх дуже важко знайти. Цей проєкт вивчають в Україні вже не рік-два й створили спеціальні групи при "Енергоатомі" разом з американською компанією Holtec. Думаю, що цей напрямок треба розвивати, але наразі щось сказати важко, тому що не існує техніко-економічного обґрунтування його впровадження в Україні. Можливо, потрібні попередні розрахунки. Коли він може окупитися і як це відобразиться на тарифі.

Експерт Володимир Омельченко говорить, що впровадження малих модульних реакторів в Україні варто очікувати не раніше за 2035 – 2040 роки. У перспективі вони можуть постати на базі інфраструктури теплових електростанцій, які підлягають виведенню з експлуатації.

Зверніть увагу! Потужність малих модульних реакторів сягає від 10 до 300 мегаватів. Особливістю технології є можливість виготовлення в одному корпусі й доставлення до місця роботи.

Що робить Україна для впровадження технології малих ядерних реакторів?

Нині держава працює над створенням засад для впровадження перших проєктів малих ядерних реакторів.

Триває підготовка законодавчої бази, яка сприятиме залученню приватних інвестицій і спрощенню процедур проєктування та будівництва.

Паралельно розробляють дорожню карту з послідовністю кроків до впровадження технології, що дозволить узгодити дії держави, науковців та промисловців. Вона закладе основу для залучення інвесторів, донорів і технологічних партнерів, а також сформує механізми комунікації з суспільством щодо майбутніх локацій для розміщення реакторів.

Під час наради в Міністерстві енергетики у жовтні посадовці презентували структуру майбутньої дорожньої карти.

У питаннях впровадження малих модульних реакторів Україна співпрацює з Державним департаментом США. Нині триває оцінка можливості їхнього розміщення на майданчиках теплових електростанцій і промислових зонах.

Також аналізують потенціал використання малих реакторів для модернізації великих енергоємних виробництв та галузі металургії.

Яка зараз ситуація в енергосистемі України?