Для чого Україні будувати малі ядерні реактори?
Упровадження технологій малих модульних реакторів є перспективним для України й допоможе в переході до безвуглецевої енергетики, проте наразі потребує дослідження економічної доцільності. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.
Наразі технології будівництва малих модульних реакторів у світі практично не реалізовані. Здебільшого вони перебувають на етапі дослідницьких і демонстраційних проєктів, хоча в деяких країнах будівництво розпочали.
Хоч пропозиція позитивна, її реалізація потребуватиме значного часу та великих грошей. Це впирається в те, що під час війни їх дуже важко знайти. Цей проєкт вивчають в Україні вже не рік-два й створили спеціальні групи при "Енергоатомі" разом з американською компанією Holtec. Думаю, що цей напрямок треба розвивати, але наразі щось сказати важко, тому що не існує техніко-економічного обґрунтування його впровадження в Україні. Можливо, потрібні попередні розрахунки. Коли він може окупитися і як це відобразиться на тарифі.
Експерт Володимир Омельченко говорить, що впровадження малих модульних реакторів в Україні варто очікувати не раніше за 2035 – 2040 роки. У перспективі вони можуть постати на базі інфраструктури теплових електростанцій, які підлягають виведенню з експлуатації.
Зверніть увагу! Потужність малих модульних реакторів сягає від 10 до 300 мегаватів. Особливістю технології є можливість виготовлення в одному корпусі й доставлення до місця роботи.
Що робить Україна для впровадження технології малих ядерних реакторів?
Нині держава працює над створенням засад для впровадження перших проєктів малих ядерних реакторів.
- Триває підготовка законодавчої бази, яка сприятиме залученню приватних інвестицій і спрощенню процедур проєктування та будівництва.
- Паралельно розробляють дорожню карту з послідовністю кроків до впровадження технології, що дозволить узгодити дії держави, науковців та промисловців. Вона закладе основу для залучення інвесторів, донорів і технологічних партнерів, а також сформує механізми комунікації з суспільством щодо майбутніх локацій для розміщення реакторів.
- Під час наради в Міністерстві енергетики у жовтні посадовці презентували структуру майбутньої дорожньої карти.
У питаннях впровадження малих модульних реакторів Україна співпрацює з Державним департаментом США. Нині триває оцінка можливості їхнього розміщення на майданчиках теплових електростанцій і промислових зонах.
Також аналізують потенціал використання малих реакторів для модернізації великих енергоємних виробництв та галузі металургії.
