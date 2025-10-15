Для чего Украине строить малые ядерные реакторы?

Внедрение технологий малых модульных реакторов является перспективным для Украины и поможет в переходе к безуглеродной энергетике, однако пока требует исследования экономической целесообразности. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

Смотрите также В Европе появится уникальная "малая АЭС": где ее построят и чем она лучше обычных станций

Сейчас технологии строительства малых модульных реакторов в мире практически не реализованы. В основном они находятся на этапе исследовательских и демонстрационных проектов, хотя в некоторых странах строительство начали.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Хотя предложение положительное, его реализация требует значительного времени и больших денег. Это упирается в то, что во время войны их очень трудно найти. Этот проект изучают в Украине уже не год-два и создали специальные группы при "Энергоатоме" вместе с американской компанией Holtec. Думаю, что это направление надо развивать, но пока что-то сказать трудно, потому что не существует технико-экономического обоснования его внедрения в Украине. Возможно, нужны предварительные расчеты. Когда он может окупиться и как это отразится на тарифе.

Эксперт Владимир Омельченко говорит, что внедрение малых модульных реакторов в Украине стоит ожидать не ранее 2035 – 2040 года. В перспективе они могут появиться на базе инфраструктуры тепловых электростанций, которые подлежат выводу из эксплуатации.

Обратите внимание! Мощность малых модульных реакторов достигает от 10 до 300 мегаватт. Особенностью технологии является возможность изготовления в одном корпусе и доставки к месту работы.

Что делает Украина для внедрения технологии малых ядерных реакторов?

Сейчас государство работает над созданием основ для внедрения первых проектов малых ядерных реакторов.

Продолжается подготовка законодательной базы, которая будет способствовать привлечению частных инвестиций и упрощению процедур проектирования и строительства.

Параллельно разрабатывают дорожную карту с последовательностью шагов к внедрению технологии, что позволит согласовать действия государства, ученых и промышленников. Она заложит основу для привлечения инвесторов, доноров и технологических партнеров, а также сформирует механизмы коммуникации с обществом относительно будущих локаций для размещения реакторов.

Во время совещания в Министерстве энергетики в октябре чиновники презентовали структуру будущей дорожной карты.

В вопросах внедрения малых модульных реакторов Украина сотрудничает с Государственным департаментом США. Сейчас идет оценка возможности их размещения на площадках тепловых электростанций и промышленных зонах.

Также анализируют потенциал использования малых реакторов для модернизации крупных энергоемких производств и отрасли металлургии.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины?