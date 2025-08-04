В июне 2025 года компания Rolls-Royce стала основным партнером крупного государственного энергетического проекта по строительству малых модульных ядерных реакторов (SMR), информирует 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Такой выбор был сделан после двухлетнего прозрачного конкурса, в котором рассматривались ведущие мировые технологии.

SMR от Rolls-Royce – это реактор мощностью 470 мегаватт, рассчитан на поставку электроэнергии около одного миллиона домохозяйств в течение не менее 60 лет.



Вот как должны выглядеть SMR от Rolls-Royce / Фото Rolls-Royce

Основное преимущество модульных реакторов заключается в заводском изготовлении основных элементов, которые затем собираются на месте, что значительно сокращает сроки и стоимость строительства по сравнению с традиционными атомными станциями.

По оценкам, один такой модуль будет стоить примерно 2,5 миллиарда фунтов для первой установки, но цена может снизиться до 2 миллиардов для следующих реакторов. Помимо экономии времени и ресурсов, этот подход минимизирует риски задержек и перерасходов, присущих крупным ядерным проектам.

Британское правительство предполагает, что SMR является не только источником чистой энергии, но и стимулом для местной экономики. В разгар строительства проект может привлечь до 3,000 рабочих мест, обеспечить развитие технологического сектора, а сами реакторы планируют подключить к сети в середине 2030-х годов.

Власти также акцентируют на высокой доле локализации производства комплектующих – до 70% элементов будут поставлять британские предприятия.

Технология Rolls-Royce SMR уже привлекает внимание зарубежных партнеров: подписаны соглашения с Чехией и установлено сотрудничество со Швецией. Отдельно отмечается, что проекты проходят последний этап комплексной оценки безопасности британскими регуляторами, а государственная поддержка гарантирует стабильный финансовый фундамент.

Безусловно, несмотря на оптимизм, эксперты обращают внимание на вопросы безопасности, необходимость прохождения экологических проверок, а также модификаций в нормативной базе для ускорения внедрения SMR в национальную энергосистему. Однако именно малым модульным реакторам прогнозируют ведущую роль в будущем энергетики Великобритании и мира.