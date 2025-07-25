Судоходная отрасль стоит на пороге изменений благодаря новым технологиям, которые уменьшают зависимость от традиционного топлива. Union Maritime Ltd (UML) заказала два 250-метровых танкера, каждый из которых будет оснащен двумя парусами-крыльями WindWings, рассказывает 24 Канал со ссылкой на BARTechnologies, британскую компанию, которая разработала конструкции.

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Паруса прошли испытания в 2023 и 2024 годах на сухогрузном судне, где было доказано их эффективность – они сократили расход топлива на треть за рейс.

Строительство танкеров, которые получили названия Suzuka и Long Beach, начнется с нарезки стали в ноябре 2025 года. Проекты разработал Шанхайский институт исследований торговых судов (SDARI), а строительством займется китайская компания Xiamen Shipbuilding Industry (XSI).

На воду суда планируют спустить в начале 2027 года. Паруса высотой 37,5 метра состоят из центральной части, напоминающей профиль крыла самолета, и двух подвижных сегментов. Такое строение позволяет использовать силу ветра под любым углом, даже когда судно движется против ветра. В случае шторма или при входе в порт паруса складываются на палубу для безопасности.

Как это работает?

Паруса-крылья – это не обычные паруса, а современные аэродинамические конструкции, которые создают тягу по принципу крыла самолета. Ветер, огибая их, генерирует силу, что помогает судну двигаться вперед, уменьшая нагрузку на двигатели.

Это значительно снижает потребление дизельного топлива и выбросы углекислого газа (CO 2 ). По подсчетам, каждый танкер благодаря WindWings сократит выбросы на 2300 тонн CO 2 ежегодно, что соответствует целям Международной морской организации по уменьшению выбросов на 20% к 2030 году.

Как работают паруса-крылья – смотрите видео:

Этот проект – не просто эксперимент, а важный шаг к декарбонизации судоходства. Как отметил генеральный директор BAR Technologies Джон Купер, установка WindWings на танкеры класса LR2 демонстрирует готовность технологии к широкому применению и интеграции с двухтопливными системами, которые могут работать как на дизеле, так и на альтернативных видах топлива.

Танкеры будут зарегистрированы под флагом Маршалловых Островов и классифицированы Bureau Veritas Marine & Offshore, что гарантирует их соответствие международным стандартам.

Union Maritime вдохновилась предыдущим опытом использования WindWings на балкере Brands Hatch, который также находится под их управлением. Результаты показали реальную эффективность технологии, что и побудило компанию инвестировать в новые суда.

Этот проект может стать примером для других судоходных компаний, которые стремятся уменьшить экологический след своей деятельности и одновременно снизить операционные расходы.