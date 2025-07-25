Судноплавна галузь стоїть на порозі змін завдяки новим технологіям, які зменшують залежність від традиційного палива. Union Maritime Ltd (UML) замовила два 250-метрові танкери, кожен з яких буде оснащений двома вітрилами-крилами WindWings, розповідає 24 Канал з посиланням на BARTechnologies, британську компанію, яка розробила конструкції.

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Вітрила пройшли випробування у 2023 та 2024 роках на суховантажному судні, де було доведено їх ефективність – вони скоротили витрати палива на третину за рейс.

Будівництво танкерів, які отримали назви Suzuka та Long Beach, розпочнеться з нарізання сталі у листопаді 2025 року. Проєкти розробив Шанхайський інститут досліджень торгових суден (SDARI), а будівництвом займеться китайська компанія Xiamen Shipbuilding Industry (XSI).

На воду судна планують спустити на початку 2027 року. Вітрила висотою 37,5 метра складаються з центральної частини, що нагадує профіль крила літака, та двох рухомих сегментів. Така будова дозволяє використовувати силу вітру під будь-яким кутом, навіть коли судно рухається проти вітру. У разі шторму чи при вході в порт паруси складаються на палубу для безпеки.

Як це працює?

Вітрила-крила – це не звичайні вітрила, а сучасні аеродинамічні конструкції, які створюють тягу за принципом крила літака. Вітер, огинаючи їх, генерує силу, що допомагає судну рухатися вперед, зменшуючи навантаження на двигуни.

Це значно знижує споживання дизельного пального та викиди вуглекислого газу (CO 2 ). За підрахунками, кожен танкер завдяки WindWings скоротить викиди на 2300 тонн CO 2 щорічно, що відповідає цілям Міжнародної морської організації щодо зменшення викидів на 20% до 2030 року.

Як працюють вітрила-крила – дивіться відео:

Цей проєкт – не просто експеримент, а важливий крок до декарбонизації судноплавства. Як зазначив генеральний директор BAR Technologies Джон Купер, встановлення WindWings на танкери класу LR2 демонструє готовність технології до широкого застосування та інтеграції з двопаливними системами, які можуть працювати як на дизелі, так і на альтернативних видах палива.

Танкери будуть зареєстровані під прапором Маршаллових Островів і класифіковані Bureau Veritas Marine & Offshore, що гарантує їхню відповідність міжнародним стандартам.

Union Maritime надихнулася попереднім досвідом використання WindWings на балкері Brands Hatch, який також перебуває під їхнім управлінням. Результати показали реальну ефективність технології, що й спонукало компанію інвестувати в нові судна.

Цей проєкт може стати прикладом для інших судноплавних компаній, які прагнуть зменшити екологічний слід своєї діяльності та водночас знизити операційні витрати.