Как работает этот странный материал?

Исследование сосредотачивалось на материалах с кислородно-восстановительными реакциями (OR), которые потенциально могут значительно увеличить емкость аккумуляторов, но обычно являются нестабильными. В обычном состоянии эти соединения подчиняются законам физики, но во временном "метастабильном" состоянии их свойства становятся противоположными, пишет 24 Канал со ссылкой на Чикагский университет.

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Ученые зафиксировали, что при нагревании материал демонстрирует отрицательное тепловое расширение, то есть сжимается. Такое поведение противоречит общепринятой теории, известной как соотношение Грюнайзена, которая объясняет, почему большинство материалов расширяются от тепла.

Еще удивительнее материал ведет себя под давлением. Во время сжатия со всех сторон он не уменьшался, а наоборот – расширялся.

Ученые также обнаружили, что с помощью электрического заряда можно вернуть структуру материала в исходное состояние.

Все эти свойства открывают невероятные перспективы для технологии аккумуляторов, в частности для электромобилей. По словам исследователей, достаточно будет применить определенное напряжение, чтобы восстановить батарею почти до 100% ее первоначальной производительности. Это означает меньшее количество отходов и более длительное время службы.

Вы просто выполняете эту активацию напряжения... ваш автомобиль будет новым автомобилем. Ваш аккумулятор будет новым аккумулятором,

– говорит профессор Минхао Чжан, который стоит за этим открытие.

Кроме того, это открытие может привести к созданию материалов с нулевым тепловым расширением, которые будут полезны в строительстве и авиации, где стабильность объема компонентов является критически важной.

По мере продвижения вперед команда хочет понять, как кислородно-восстановительная химия может еще больше контролировать эти эффекты и расширить практическое применение. Одной из целей является перенос этих материалов из научных исследований в промышленность.