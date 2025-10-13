Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що ворог обрав для себе 2 конкретні цілі. Все буде залежати від можливостей нашого ППО, але українцям варто готуватись до нових російських ударів.

Що змінилось в ударах по енергетиці Україні?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу пояснив, що якщо в минулі роки перед опалювальним сезоном ворог бив по електроенергетичних об'єктах, то зараз окупанти атакують і газову інфраструктуру.

Крім того, минулого року окупанти намагались влучати у великі генерації. Зараз їхньою ціллю є трансформаторні підстанції, системи розподілення електроенергії. Оскільки їх є досить багато, системи ППО не можуть їх захистити повністю. Удари по таких підстанціях призводять до знеструмлення великої кількості споживачів.

Змістили акценти. Ми бачимо особливості цьогорічних обстрілів. Наскільки ми витривалі? Зараз важко сказати, наскільки захищені системи передачі електроенергії,

– наголосив він.

Пендзин додав, що після ударів українські енергетики швидко відновлюють енергопостачання. Однак зараз ми перебуваємо на першому етапі опалювального сезону, тому усі попередні обстріли не є останніми.

Зауважте! Володимир Зеленський повідомив, що Україна насамперед захищає 203 ключові інфраструктурні об'єкти, що стосуються енергетики, газу та водопостачання.

